Microsoft e Xbox invitano gli sviluppatori a un panel sull'IA nei videogiochi mentre ne licenziano a migliaia

Il tempismo è stato disastroso: mentre Microsoft continua a investire oltre 80 miliardi di dollari nell'infrastruttura IA, progetti e team interni vengono ridimensionati o eliminati. Tra gli studi colpiti figurano nomi di peso come Blizzard US, Turn 10 (Forza Motorsport), King (Candy Crush) e Bethesda.

La comunicazione, condivisa pubblicamente da Brandon Sheffield (Necrosoft), ha sollevato polemiche: come possono i team partecipare con entusiasmo a un confronto sull'IA mentre i loro colleghi perdono il lavoro a migliaia? Il sospetto diffuso è che l'automazione tramite IA serva a giustificare i tagli, rendendo più snella (e meno umana) la produzione di giochi.

Lo screenshot dell'email condivisa da Brandon Sheffield (Necrosoft)

La community videoludica ha già mostrato una forte ostilità verso l'uso dell'IA nei videogiochi, percepita come una minaccia alla creatività, all'occupazione e all'identità stessa del medium. In questo contesto, l'adozione frettolosa dell'intelligenza artificiale da parte di Xbox viene vista come un segnale di disconnessione tra dirigenza e pubblico. Nel frattempo, però, aziende come EA stanno già sperimentando testi, dialoghi e asset grafici generati automaticamente. L'obiettivo? Tagliare costi, aumentare la produttività e compiacere gli investitori.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.