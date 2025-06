Partenza lenta per FBC: Firebreak su Steam, dove il picco di giocatori è molto basso e le recensioni negative

Cosa non sta funzionando?

Una delle lamentele più frequenti riguarda la mancanza di contenuti, pur essendo FBC: Firebreak venduto a 39,99 euro. In tanti sottolineano l'esistenza di free-to-play molto più corposi.

Ad esempio, l'utente LynxarA spiega: "5 missioni, 3 livelli di accesso ciascuna, 2 missioni aggiuntive promesse nel corso dell'anno. Penso che siano circa 6 ore di missioni alla Left 4 Dead."

Anche altre recensioni sono sulla stessa linea e considerano il gioco non pronto per il lancio, tanto da affermare che sarebbe stato meglio metterlo in accesso anticipato.

Altre critiche molto frequenti riguardano la scarsa varietà dei nemici, i boss non proprio eccezionali, la progressione legata al battlepass, la mancanza di armi e altro ancora. Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo accolto in maniera molto negativa dall'utenza, che non si aspettava qualcosa del genere da uno studio prestigioso come Remedy.

Per il resto, vi ricordiamo che FBC: Firebreak è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.