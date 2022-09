Dead Island 2: le armi si romperanno con l'uso, ma il gioco sarà generoso con gli equipaggiamenti

Dead Island 2 includerà una caratteristica non sempre apprezzata dai giocatori: armi degradabili, ovvero che si rompono con l'utilizzo. Gli sviluppatori, però, rassicurano i giocatori: il gioco sarà generoso con gli equipaggiamenti.

Adam Duckett - design director di Dead Island 2 - le armi da fuoco avranno (ovviamente) munizioni, quindi le armi corpo a corpo dispongono di un sistema di usura, per far sì che il tutto sia equilibrato. L'idea è anche che il giocatore cambi regolarmente arma anche per scoprire nuovi modificatori e abilità.

"Siamo generosi; vogliamo che i giocatori esplorino l'intero arsenale di armi, per cui abbiamo tante fantastiche mod, tanti perk e tante altre cose in questo gioco che vogliamo che i giocatori possano utilizzare", ha detto Duckett in un'intervista con VG247 riguardo a Dead Island 2.

Un mostro di Dead Island 2

Per aiutare i giocatori di Dead Island 2 a gestire la durata delle loro armi, lo stato di degrado delle armi sarà mostrato nel gioco stesso. Secondo Duckett, quando si romperà una katana, i giocatori potranno vedere un'elsa vuota nelle loro mani mentre il resto della lama è conficcato nel cranio di uno zombie.

Dead Island 2 permetterà anche di equipaggiare ben 8 armi nel menù radiale, così da passare da una all'altra rapidamente. Inoltre, altre 8 possono essere messe nell'inventario così da cambiare dal menù per un totale di sedici armi diverse a disposizione in ogni momento.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Dead Island 2.