Dead Island 2: abbiamo provato l’action RPG resuscitato come uno zombie

Era il 2014 e dal palco della conferenza PlayStation venne annunciato il seguito di un gioco che, nonostante le imperfezioni, fece molto parlare di sé. Ci riferiamo naturalmente a Dead Island, il gioco che lanciò la polacca Techland nella stratosfera, portando poi alla nascita del blockbuster Dying Light. Le cose però non andarono come previsto dal publisher di allora, Deep Silver, e presto lo sviluppo passò a Yager Development, ai tempi fresca dal successo (di critica, ma non di vendite) di Spec Ops: The Line. Nemmeno questa volta i lavori proseguono nel modo sperato: in un primo momento viene chiamata ad aiutare Sumo Digital, ma non bastò. È il 2019 quando lo sviluppo di Dead Island 2 riparte praticamente daccapo, questa volta sotto le ali protettive di Dambuster Studios , che finalmente riesce a portare ordine nel progetto.

Venti minuti di demo

Dead Island 2: benvenuti ad Hell-A, o forse sarebbe meglio dire L.A.

È il 2022, siamo tornati alla Gamescom dopo due lunghi anni di pausa Covid e tra i giochi presentati, indovinate un po', c'è anche lui, di nuovo lui: proprio il Dead Island 2 di Dambuster Studios che, oramai possiamo dirlo, sembra davvero avercela fatta. Almeno da quel che abbiamo avuto modo di giocare: abbiamo provato Dead Island 2 per circa venti minuti di demo che si sono conclusi con un terrificante faccia a faccia con un clown assassino, deturpato dalla rabbia e dalle più aberranti infezioni bibliche.

Ma chi sono i Dumbster Studios? L'origine di questo team di sviluppo risale ai primissimi duemila, quando come Free Radical crearono i due straordinari Timesplitters; la loro storia terminò con il mega flop Haze, che Ubisoft e Sony tentarono di spacciare come il più convincente "Halo Killer". Ritrovatasi in cattive acque, Free Radical venne salvata e acquistata da Crytek, che la ribattezzò Crytek UK. Per Crytek, la software house di Nottingham creò Crysis 2 e 3, per poi prendere in mano il progetto Homefront di cui iniziò a sviluppare il seguito Homefront: Revolution. Ma nel 2014 anche Crytek iniziò a passarsela molto male, decidendo di vendere la proprietà intellettuale del gioco di guerra e chiudere Crytek UK. In soccorso, questa volta arrivò Koch Media, oggi Plaion, che attraverso fondi e nuovi progetti ha permesso al team di arrivare fino ai giorni nostri proprio col nome di Dambuster Studios.

Homefront: The Revolution fu un disastro, ma la situazione era quel che era. Molto, ma molto meglio è andata con Chorus, del 2021, di cui vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.

Possibile che in cinque anni, una sofware house con una così lunga esperienza è riuscita semplicemente a collaborare alla creazione di un gioco bello, ma tutto sommato minuto come Chorus? Suonava strano, ma soltanto perché ancora non sapevamo che, in tutto questo tempo, Dambuster Studios era impegnata anche e soprattutto nel ricostruire lo sfortunatissimo Dead Island 2. Come già saprete, visto che è stato rivelato durante la Opening Night Live, questo seguito non è ambientato in qualche resort tropicale bensì nella città degli angeli, la californiana Los Angeles. La demo inizia proprio sulla famosa spiaggia di Santa Monica, ai piedi del molo immortalato in migliaia di film, nel gioco oramai ridotto a decadente e spettrale barricata.