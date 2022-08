Resident Evil Village su PlayStation VR 2 sarà giocabile al Tokyo Game Show 2022

Resident Evil Village in versione PlayStation VR 2 sarà giocabile al Tokyo Game Show 2022, in base a quanto riferito dalla stessa Capcom attraverso un tweet dell'account ufficiale del gioco, in attesa di una presentazione più estesa.

Si tratterà dunque della prima volta che Resident Evil Village sarà giocabile in versione VR, oltretutto con PlayStation VR 2 che non è ancora uscito sul mercato, dunque un'anteprima assoluta di questa versione su hardware ancora distribuito soltanto agli sviluppatori. Sarà dunque una presentazione molto interessante, anche perché si pone come banco prova iniziale delle nuove potenzialità del visore Sony.



D'altra parte, il legame tra Resident Evil e PlayStation VR è ben solido: Resident Evil 7 fu di fatto il primo grosso gioco third party a sfruttare PlayStation VR e a dimostrare le potenzialità del visore, dunque ha senso che sia Resident Evil Village a prendere quel posto per quanto riguarda PlayStation VR 2. Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre 2022.

Rimanendo sull'argomento, alla luce dell'aumento di prezzo di PS5 annunciato questa mattina, peraltro, sarà interessante vedere a che prezzo verrà venduto PlayStation VR 2. Nuove comunicazioni da parte di Sony dovrebbero arrivare a breve, considerando che intanto è stato annunciato il periodo di uscita del nuovo dispositivo.