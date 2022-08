Voice of Cards: The Beasts of Burden svelato da un leak, nuovo gioco di Yoko Taro

Voice of Cards: The Beasts of Burden è stato svelato in anticipo grazie a un avvistamento nel database PlayStation. Si tratta del terzo gioco della serie GDR di Square Enix, realizzata da Yoko Taro, il papà di NieR e Drakengard, che segue dunque The Forsaken Maiden e The Isle Dragon Roars, tutti usciti nell'arco di meno di un anno.

La segnalazione è arrivata dal sempre attento PlayStation Game Size, che monitora costantemente le novità aggiunte nel database PlayStation. Tuttavia al momento grazie a questa soffiata sono stati resi noti solo il titolo, per l'appunto Voice of Cards: The Beasts of Burden, e la cover per le versioni digitali PS5 e PS4, che potrete visualizzare nel tweet qui sotto, che immortala i protagonisti del gioco.

Quella di Voice of Cards è una serie GDR di stampo orientale con elementi visivi da board game, con gli ambienti di gioco riprodotti sotto forma di carte. The Beasts of Burden rappresenterebbe dunque il terzo capitolo, ma dovrebbe presentare una storia separata e dunque godibile anche da chi non ha giocato i precedenti, che a loro volta narrativamente erano slegati tra loro.

Considerando che PlayStation Game Size in passato ha azzeccato numerose soffiate non dubitiamo della veridicità di questo leak. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Square Enix che potrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni, se non durante il tanto vociferato State of Play di settembre.