Dark Souls 3 per PC: i server sono finalmente tornati online!

I server della versione PC di Dark Souls 3 sono finalmente tornati online e dunque da ora i giocatori possono accedere a tutte le funzioni PvE e PvP del titolo From Software.

L'annuncio è arrivato dal profilo ufficiale Twitter della serie, dove FromSoftware e Bandai Namco ringraziano i giocatori per la pazienza e il supporto, promettendo inoltre che stanno lavorando per ripristinare anche i server delle versioni PC di Dark Souls e Dark Souls 2.

Per chi non lo sapesse, i server della serie Dark Souls su PC sono stati disattivati oltre 180 giorni fa, per la precisione il 23 gennaio, a causa di una grave falla nel network che alcuni malintenzionati avrebbero potuto sfruttare per carpire dati sensibili ad altri utenti. Da allora i team di Bandai Namco e From Software si sono messi all'opera per risolvere il problema e ora l'attesa è finalmente giunta al termine.

Da oggi dunque i giocatori possono tornare a giocare online a Dark Souls 3 su PC e sfruttare tutte le funzioni del multiplayer, come co-op, PvP e messaggi a terra. Per Dark Souls e Dark Souls 2 invece ci sarà da attendere ancora un po', sperando di ricevere presto aggiornamenti ufficiali.