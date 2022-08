Square Enix sta per aprire un nuovo team in occidente? Compare lo "Studio Onoma"

Square Enix ha registrato il marchio "Studio Onoma" presso l'ufficio trademark nord americano, che sembra riferirsi a un nuovo studio di sviluppo in occidente, cosa che risulta piuttosto curiosa considerando che la compagnia ha appena venduto tutti i suoi rami occidentali.

La questione è ancora molto vaga, ma questo Studio Onoma sembra sia un team che si occuperà principalmente di progettare, sviluppare e pubblicare videogiochi, dunque la descrizione corrisponderebbe a quella di uno studio di sviluppo standard. D'altra parte, sembra che sia destinato ad avere a che fare anche con giocattoli, action figure e giochi "a batterie", dunque potrebbe avere delle estensioni in altri ambiti.

In ogni caso, è da verificare che il tutto esista veramente, considerando che, al momento, si tratta solo di un documento presso un ufficio brevetti.

Square Enix

A registrare il trademark sarebbe stato Square Enix Newco Limited, che è una nuova compagnia recentemente stabilita a Londra dal publisher nipponico.

Anche quest'ultima si occuperebbe del publishing di videogiochi: tutto questo sembra in controtendenza con quelle che dovrebbero essere le intenzioni di Square Enix, che ha recentemente venduto in blocco Crystal Dynamics e Eidos Montreal a Embracer Group, di fatto eliminando tutta la sua divisione occidentale e le IP collegate.

Il publisher ha dunque intenzione di ricostituire una divisione al di fuori del Giappone? Per ora non ci sono notizie ufficiali al riguardo, rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi.