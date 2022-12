Xbox: un nuovo controller con touch screen e feedback aptico in lavorazione?

Riemerge la voce di corridoio su un possibile nuovo controller in sviluppo da parte di Microsoft, dunque un controller Xbox con nuove caratteristiche come un possibile touch screen e il feedback aptico, visto quanto riferito dal noto insider Nick "Shpeshal Nick" Baker.

Non è la prima volta che se ne parla: già nei giorni scorsi era emerso un documento, registrato presso l'ufficio brevetti americano, che mostrava un possibile progetto di controller alternativo per Xbox con queste caratteristiche.

In effetti, è forse la stessa informazione riesumata, oppure Nick ha ricevuto ulteriori conferme al riguardo.

Fatto sta che, circa all'ora 1:30 del podcast The Xbox Era visibile qui sopra, Nick discute con Jeff Grubb, altro personaggio noto in termini di rumor e informazioni da insider, del presunto nuovo controller di Microsoft. Sostanzialmente, corrisponderebbe a quanto visto nei documenti emersi in precedenza dall'ufficio brevetti, con gli schemi visibili anche nel tweet riportato qui sotto.



Ovviamente in questi casi le illustrazioni non vanno mai prese come rappresentazione precisa del prodotto, ma il concetto sarebbe un Xbox Controller dalla forma standard con alcune aggiunte come una sorta di touch pad o touch screen e una vibrazione più avanzata in stile HD Rumble o feedback aptico.

Nonostante la presenza del brevetto, bisogna comunque considerare che questo non indica necessariamente che l'oggetto in questione verrà effettivamente lanciato sul mercato, dunque restiamo in attesa di eventuali sviluppi.