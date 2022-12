Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, modalità Arena disponibile con un aggiornamento

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ha ricevuto la modalità Arena con un nuovo aggiornamento, che il team di sviluppo del gioco ha pensato bene di rendere disponibile in concomitanza con la vigilia di Natale, così da augurare buone feste a tutti i fan della serie.

Arrivato a pochi giorni dal lancio dell'espansione Fatesworn, l'update consente appunto di accedere a un'arena dove potremo affrontare orde virtualmente infinite di avversari con l'obiettivo di guadagnare ricche ricompense.

Fra un'ondata e l'altra avremo modo di migliorare l'equipaggiamento e utilizzare potenti incantesimi per prepararci a una sfida che si farà sempre più complessa, nell'ambito di tre differenti scenari pieni di nemici.

È interessante notare, per chi volesse recuperarlo, che Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning rientra fra le offerte dei Saldi Invernali di Steam, ed è attualmente disponibile per l'acquisto a soli 13,19€ anziché 39,99, per un risparmio pari al 67%.

Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nella nostra recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.