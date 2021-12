Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, espansione Fatesworn disponibile, trailer di lancio

A quasi un decennio dal lancio della versione originale, ora è disponibile l'espansione Fatesworn di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Per l'occasione THQ Nordic ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Il DLC è ambientato dopo il termine della campagna principale del gioco e aggiunge una nuova storia con circa 5-6 ore di contenuti extra, nuove tracce della colonna sonora composti da Greg Kirkhope, villaggi e città, quest, dungeon da esplorare, nemici, armi, set di armature, dinamiche di gioco e altro ancora. Inoltre, aumenta il level cap dei personaggi a 50, permettendo dunque ai giocatori di potenziare ulteriormente i propri personaggi.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fatesworn è disponibile su PC, PS4, Xbox One al prezzo di 19,99 euro.

Dopo decenni di guerra, la catastrofica Guerra dei cristalli si è finalmente conclusa con la sconfitta di Gadflow, signore dei tuatha. Mentre gli abitanti delle terre devastate di Faelandia si preparano a un'era di pace e rinascita, un nuovo pericolo si annida a occidente... Oltre a cime innevate e a dirupi invalicabili, giace la regione montana di Mithros, antico rifugio degli almain che offre nuove opportunità a coloni, rifugiati e veterani sradicati dalla guerra. È lì che Telogrus, dio del caos, emerge per impossessarsi di un regno mortale e irretirne gli abitanti con promesse di libertà dal giogo del Fato. Nessuno ha il potere di contrastare la volontà di questo nuovo dio... Nessuno tranne te, Senza Fato.

Mettiti in viaggio verso una nuova regione di Amalur colma di vette innevate, caverne profonde e nemici pericolosi. Visita villaggi montani e l'antica città lacustre di Rocca Incoronata. Sfrutta l'imprevedibile potere del caos con un'abilità da usare fuori dei combattimenti e una nuova categoria di armi e armature. Fronteggia per l'ultima volta i niskaru e le orrende creature dei sotterranei del caos, che hanno trasformato ogni regione di Kingdoms of Amalur: Reckoning in un potenziale campo di battaglia, recita la sinossi ufficiale su Steam.