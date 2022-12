Silent Hill: oltre a Remake, f e Townfall ci sarebbero altri tre progetti non ancora annunciati

Come ben saprete, Silent Hill è stato riportato in auge da Konami poco tempo fa, con un evento dedicato che ha svelato tutta una serie di progetti. Parliamo del remake del secondo capitolo, di f e di Townfall, senza dimenticare la serie TV interattiva Ascension. Inoltre, vi è il rumoreggiato Silent Hill The Short Message, non ufficiale ma già emerso tramite le classificazione. Bene: questo non sarebbe tutto secondo Dusk Golem, noto leaker della saga.

Tramite ResetEra, Dusk Golem ha affermato che "ci sono almeno altri tre progetti dedicati a Silent Hill che non sono ancora stati annunciati, non includendo Short Message. Sì, veramente. Uno di essi, però, è molto all'inizio dello sviluppo".

Non sappiamo altro purtroppo riguardo a questi potenziali progetti e, ammettendo che quanto rivelato da Dusk Golem sia corretto, è sempre possibile che tali giochi vengano abbandonati prima della pubblicazione.

Facciamo inoltre un punto della situazione sui giochi di Silent Hill per ora annunciati. Prima di tutto abbiamo il remake di Silent Hill 2, attualmente in sviluppo presso Bloober Team (Observer, Layers of Fear, The Medium), che arriverà su PS5 e PC (non ci sono informazioni ufficiali su altre piattaforme): sarà una riproposizione fedele del gioco originale con una grafica completamente ricreata per macchine da gioco di nuova generazione.

Silent Hill Townfall sarà sviluppato da No Code (Stories Untold e Observation) e pubblicato da Annapurna Interactive. Non sappiamo molto di questo progetto se non che proporrà qualcosa di diverso per la saga, pur rispettandone l'essenza.

Silent Hill f è ancora più misterioso ma ci ha permesso di vedere che sarà ambientato in Giappone, con uno stile che ricorda quasi Fatal Frame. La parte più importante è che l'opera è sceneggiata da Ryukishi07, autore della serie di visual novel When They Cry, Lo sviluppo è invece in mano a Neobards, un team che in precedenza ha lavorato come team di supporto per vari AAA e porgetti remaster.

Silent Hill The Short Message, invece, non è stato confermato ufficialmente, ma dovrebbe essere una sorta di teaser gratuito per PS5 che presenta un altro progetto della saga. Dovrebbe raccontare una piccola storia indipendente e dovrebbe includere meccaniche particolari, come la ricezione di messaggi sul proprio smartphone legati alla storia del gioco: per ora però si tratta solo di informazioni condivise dai leaker. In precedenza questo progetto era noto con il nome in codice Sakura.