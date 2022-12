Silent Hill The Short Message: sinossi e immagine di copertina svelate

Come vi abbiamo già svelato, il gioco Silent Hill: The Short Message è stato classificato a Taiwan per PS5. Non si tratta di uno dei progetti confermati ufficialmente da Konami, ma se ne era già parlato con il nome in codice Sakura. Ora, scopriamo qualche dettaglio aggiuntivo tramite una sinossi e un'immagine di copertina.

La sinossi, tradotta dal cinese all'inglese con un traduttore automatico, recita: "Anita arriva in un appartamento abbandonato per incontrare la sua amica Maya e in qualche modo si sveglia e si ritrova intrappolata al suo interno. Deve sfuggire alle proprie paure e ai mostri che si nascondono nei corridoi, scoprire la verità che si cela dietro il trauma e cercare di fuggire prima che il trauma consumi la sua voglia di vivere."

Un altro dettaglio interessante è legato al fatto che si tratta di un contenuto sviluppato direttamente da Konami e non da un team esterno. Ricordiamo che il remake del secondo capitolo è in produzione presso Bloober Team (The Medium, Layers of Fear, Observer) mentre SIlent Hill Ascension è in sviluppo presso Bad Robot Games. Silent Hill f, infine, è realizzato da NeoBards Entertainment.

Secondo quanto indicato in precedenza, Silent Hill The Short Message dovrebbe essere una sorta di gioco gratuito introduttivo per un altro capitolo di Silent Hill. Tra le caratteristiche più particolari di questo ci sarebbe il fatto che comunicherebbe con il giocatore anche tramite dei messaggi sullo smartphone. Per il momento, però, si tratta solo di speculazioni dei leaker.

Ricordiamo poi che Silent Hill 2 Remake potrebbe non arrivare mai su Xbox, almeno stando a quanto indicato da Microsoft.