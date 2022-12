Hogwarts Legacy: aperti i preordini dell'artbook ufficiale, prezzi e dettagli

Come segnalato da Nintendo Everything, sono iniziati i preorder del ricco artbook di Hogwarts Legacy, che arriverà nei negozi in concomitanza con il debutto del gioco di Avalanche Software.

L'artbook realizzato da Insight Editions dal titolo "The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World" è venduto al prezzo di 45 dollari negli USA e sarà disponibile dal 10 febbraio 2023. Su Amazon.it è prenotabile al prezzo di 51,95 euro, con data di uscita fissata al 16 febbraio 2023, quindi circa una settimana dopo il lancio del gioco. Il volume avrà una copertina rigida e sarà composto da 252 pagine, in cui troveranno spazio illustrazioni, concept art e approfondimenti relativi a personaggi, nemici e ambientazioni, nonché interviste e dichiarazioni al team di sviluppo di Hogwarts Legacy. Leggiamo la descrizione ufficiale:

"The Art and Making of Hogwarts Legacy porta i lettori in un viaggio attraverso la creazione del coinvolgente gioco di ruolo d'azione open-world ambientato nel mondo introdotto per la prima volta nei libri e nei film di Harry Potter. Vai oltre il gioco tramite interviste esclusive con il team di sviluppo, concept art sensazionali, rendering e illustrazioni per esplorare la creazione di questa visione unica di un mondo amato."

Hogwarts Legacy, un'immagine tratta dal gioco

Concept art : include molte bellissimie concept art mai visti prima utilizzate per creare avvincenti luoghi del mondo dei maghi da Hogwarts a Hogsmeade, Gringott e altro ancora.

: include molte bellissimie concept art mai visti prima utilizzate per creare avvincenti luoghi del mondo dei maghi da Hogwarts a Hogsmeade, Gringott e altro ancora. Interviste esclusive : il team di sviluppo parla del processo di creazione di questo entusiasmante capitolo nella storia del mondo magico.

: il team di sviluppo parla del processo di creazione di questo entusiasmante capitolo nella storia del mondo magico. Persone, luoghi e magia : dai uno sguardo approfondito ai personaggi avvincenti, agli ambienti dettagliati e all'incredibile sistema magico che danno vita a Hogwarts Legacy.

: dai uno sguardo approfondito ai personaggi avvincenti, agli ambienti dettagliati e all'incredibile sistema magico che danno vita a Hogwarts Legacy. Vai dietro le quinte del gioco : il volume è pieno di divertenti aneddoti dietro le quinte e informazioni sul processo di creazione del gioco, dalla creazione dell'ambientazione allo sviluppo del gameplay: guarda l'incredibile lavoro e il talento necessari per creare un'esperienza di gioco così coinvolgente.

: il volume è pieno di divertenti aneddoti dietro le quinte e informazioni sul processo di creazione del gioco, dalla creazione dell'ambientazione allo sviluppo del gameplay: guarda l'incredibile lavoro e il talento necessari per creare un'esperienza di gioco così coinvolgente. Il compagno perfetto del gioco: questo bellissimo volume è un oggetto da collezione ideale per i giocatori e gli appassionati del mondo magico.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori PS4 e Xbox One invece dovranno attendere fino al 4 aprile 2023, mentre quelli su Nintendo Switch fino al 25 luglio.