Microsoft afferma che Sony impedisce a giochi come Bloodborne e Silent Hill di arrivare su Xbox

Ieri Microsoft ha pubblicato la sua risposta alla FTC degli Stati Uniti in merito alla sua azione legale contro l'acquisizione di Activision Blizzard. Microsoft ha pubblicato una risposta simile anche alla CMA del Regno Unito. In queste risposte, Microsoft svela che Sony PlayStation avrebbe reso totalmente esclusive una serie di giochi, impedendone l'arrivo su Xbox.

Nella sua risposta all'autorità di regolamentazione britannica, Microsoft ha confermato che Sony ha stipulato accordi di "esclusione permanente" per giochi come Final Fantasy VII Remake, Bloodborne, Final Fantasy XVI e l'imminente remake di Silent Hill 2.

"Oltre ad avere contenuti esclusivi, Sony ha anche stipulato accordi con editori di terze parti che richiedono l'"esclusione" di Xbox dall'insieme delle piattaforme su cui questi editori possono distribuire i loro giochi. Alcuni esempi importanti di questi accordi includono Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (FromSoftware), l'imminente Final Fantasy XVI (Square Enix) e il recentemente annunciato Silent Hill 2 remastered (Bloober team)".

Bloodborne

Nel caso di Bloodborne, non crediamo che qualcuno avesse alcun tipo di dubbio sull'arrivo del gioco su Xbox. Non solo è passato troppo tempo, ma l'opera è stata prodotta da SCE Japan Studio ed è pubblicata direttamente da Sony Computer Entertainment. Si tratta di un esempio poco utile per il caso di Microsoft.

Diversa è invece la situazione di Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake. I tre giochi non sono prodotti ufficialmente da Sony e il loro arrivo su Xbox non sarebbe poi così assurdo dopo la conclusione di un periodo di esclusività.

Secondo Microsoft, però, gli accordi di Sony bloccano per sempre la pubblicazione di tali giochi su console Xbox. Nel caso di Final Fantasy VII Remake ne avevamo oramai il sospetto visto che il gioco è arrivato da tempo su PC ma non vi è stato alcun annuncio per la versione Xbox.

Ovviamente questo è quanto afferma Microsoft: supponiamo la compagnia abbia visionato gli accordi ufficiali prima di giungere a questa conclusione, ma in ogni caso non possiamo ritenerla una conferma definitiva sulla questione. Dovremo attendere, se mai arriveranno, commenti da parte di Sony o degli editori coinvolti.

In ogni caso, non si tratta di procedure strane nel mercato videoludico. La stessa Microsoft ha stretto accordi con editori di terze parti per giochi esclusivi, come il primo Titanfall. Anche Nintendo non è da meno: pensiamo a Bayonetta che è diventato esclusiva dal secondo capitolo in poi.

Sappiamo che Silent Hill 2 Remake arriverà su PS5 e PC. Nel caso di Final Fantasy XVI, invece, per ora è confermata solo la versione PS5, anche se potrebbe seguire la strada del Remake e arrivare su PC più avanti.