Retro Gadgets, abbiamo provato un gioco che consente di sbizzarrirsi con la creatività

I videogiochi possono intrigare per moltissimi motivi, primo fra tutti il concept base che li sorregge. Negli ultimi anni sono state molte le software house che hanno tentato la strada del sandbox simulativo puro, dando cioè agli utenti degli strumenti per esprimersi in un determinato ambito, come costruire una nave spaziale per affrontare i misteri del cosmo o creare delle immense fabbriche da far funzionare come orologi svizzeri. Gli italiani Studio Evil , in collaborazione con Licorice ehf, hanno invece pensato bene di dare in pasto ai videogiocatori una vera e propria scrivania virtuale con cui creare i loro gadget programmabili. Per scoprire se valga la pena o meno imparare un nuovo mestiere, non vi resta che leggere il provato di Retro Gadgets , disponibile da qualche settimana in Accesso Anticipato su Steam.

i gadget di design

I gatti domineranno anche il mondo dei Retro Gadgets?

Avviato Retro Gadgets, di primo impatto sembra di trovarsi davvero davanti a una scrivania virtuale piena di strumenti e di componenti da utilizzare. Il tutorial, presentato sotto forma di un gadget dalle sembianze di un polipo, ci chiarisce un po' cosa dobbiamo fare. Più che altro cosa possiamo fare, visto che non ci sono obiettivi predeterminati o una campagna da seguire. Si crea e si condivide, questo è tutto.

Per cominciare ci acclimatiamo con l'interfaccia, iniziando a tirare le maniglie blu dei vari cassetti per vedere gli strumenti che abbiano a nostra disposizione. Di base dobbiamo dilettarci a creare dei gadget dall'aspetto retrò, partendo dal design degli stessi, realizzabile sfruttando le forme fornite dal gioco, tutte colorabili o decorabili tramite l'aerografo e gli sticker integrati, per poi andare a inserire i chip, i collegamenti e i pulsanti che li faranno funzionare. Il posizionamento delle parti è davvero semplice: la scrivania è divisa in caselle che andranno a ospitare le singole componenti del nostro progetto. Tramite questo limite, gli sviluppatori hanno ottenuto il risultato di mantenere uno stile visivo retrò anche per i progetti più complessi, il che non è male per evitare deragliamenti o il crearsi di situazioni indesiderate.

Ma cosa farne di tanta libertà? Diciamo che avere già una mezza idea di ciò che si vuole creare è una buona base di partenza, altrimenti si possono guardare e modificare i gadget degli altri per provare a ottenere qualcosa di completamente nostro o, più semplicemente, per esercitarsi un po'. Detto questo, le funzioni di design si sono rivelate davvero semplici e intuitive e non abbiamo impiegato molto tempo a dare vita al gadget con cui domineremo il mondo. I pulsanti ci sono, i chipset sono piazzati e la nostra papera, cui si illuminano gli occhi quando si preme il pulsante che abbiamo posizionato sul... petto, sembra poter incutere davvero terrore su scala globale. Ma ora come farla funzionare? Facile (a dirsi), bisogna programmarla.