My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di miss.oolala ci strega con il suo stile natalizio

My Hero Academia continua a essere uno dei prodotti preferiti in arrivo da Giappone e il motivo è semplice, il suo grande cast di personaggi profondi e interessanti. I villain, ovvero i cattivi della situazione, sono spesso quelli più amati. In particolar modo, Himiko Toga è una delle preferite. Lo si vede anche nel mondo del cosplay, ad esempio con il cosplay di Himiko Toga realizzato da miss.oolala, in perfetto stile natalizio.

Il cosplay realizzato da miss.oolala ci propone una Himiko Toga molto classica, con il proprio vestito da scolara che mostra nella maggior parte delle scene. In questo caso, però, viene aggiunto un cappello di Natale e sullo sfondo troviamo anche un albero di Natale. È perfettamente in tema con il periodo e, per una volta, Himiko Toga di My Hero Academia non sembra pazza, ma genuinamente allegra.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga di missoolala? Il personaggio di My Hero Academia, in versione natalizia, è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?