My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos vi investe come un treno

My Hero Academia è vicino alla sesta stagione dell'anime e gli appassionati non vedono l'ora di andare avanti con la storia. A tenerci compagnia, nel frattempo, è il mondo del cosplay. Ad esempio, dali.cos ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu in costume da eroina.

Momo Yaoyorozu appare in questa versione con il proprio costume da eroina, classico. Possiamo ammirare ogni dettaglio del costume ma anche l'ambientazione originale, una rotaia in disuso di un treno. Non è legata a My Hero Academia, ma è un ottimo setting per lo scatto fotografico.

Se siete appassionati di My Hero Academia, ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è in posa da combattimento. Vediamo poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è pronto a combattere. Come non citare anche il cosplay di Himiko Toga di nimo_cha è carino ma in modo inquietante. Chiudiamo con il cosplay di Ryukyu di miikhydeafening si mostra come una donna e non un drago.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dali.cos? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?