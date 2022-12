Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut: annunciata la pubblicazione in occidente

L'editore Xseed Games e lo sviluppatore Acquire hanno annunciato che Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut arriverà anche in occidente. Sarà pubblicato su Nintendo Switch nel 2023. Lo stesso giorno le versioni PC e PS4 riceveranno il DLC Kati's Route, che le aggiornerà all'ultima versione.

In Giappone Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut sarà pubblicato su PS4 e Nintendo Switch il 20 aprile 2023.

Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut è una versione riveduta e corretta del gioco originale. Il giocatore interpreterà il ruolo di Nanashi, un otaku trasformato in un vampiro che dovrà difendere i suoi amici otaku da altri vampiri. La strategia migliore per sconfiggerli? Spogliarli, per esporre la loro pelle alla luce del sole.

La versione Director's Cut avrà un nuovo finale, con protagonista la cameriera Kati, nuove armi e nuove corazze.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Akiba's Trip: Undead & Undressed, in scui abbiamo scritto:

Nonostante i tanti oggetti, comprimari e combattimenti da affrontare, Akiba's Trip è un gioco fondamentalmente vuoto, che si appoggia a un sistema di combattimento insipido per giustificare il suo lato voyeuristico. E così la parte più interessante e curata del titolo Acquire - la ricostruzione di Akihabara - finisce per passare in secondo piano, cedendo il posto a una storia poco interessante e a un button mashing forsennato e poco ragionato il cui unico scopo è mostrare le mutandine della ragazza di turno prima di trasformarla in cenere: se vi piace l'idea, Akiba's Trip potrebbe essere una delle vostre ultime spiagge.