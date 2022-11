My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di nimo_cha è carino ma in modo inquietante

My Hero Academia è amato per i suoi eroi, ma lo è anche e forse soprattutto per i suoi Villain, i cattivi della situazione che cercano di opporsi ai protagonisti. Uno dei molti personaggi apprezzati dalla community è Himiko Toga. Ora, nimo_cha ci propone il proprio cosplay di Himiko Toga: il risultato finale è carino ma anche inquietante.

Himiko Toga è una ragazza in età da liceo che diventa una villain. Il suo potere è legato al sangue e ne è quindi ossessionata: quando incontra una persona e se ne innamora, desidera diventare quella persona e lo può fare bevendone il sangue. Il personaggio è un misto tra una ragazzina carina e una pazza inquietante e questo cosplay riesce a ricreare tale sensazione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da nimo_cha? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?