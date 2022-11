Westworld, cancellata a sorpresa la serie TV prodotta da HBO

Westworld è stata cancellata a sorpresa da HBO: la serie TV non avrà una quinta stagione. Una mossa inaspettata, quella del network, nei confronti di uno show finora parecchio apprezzato, forte di ben cinquantaquattro nomination agli Emmy.

Finita anche al centro di alcune polemiche, vedi ad esempio la denuncia di Bethesda, secondo cui Westworld era una copia spudorata di Fallout Shelter, la serie si sarebbe dovuta concludere appunto con la quinta stagione, come anticipato dal suo creatore Jonathan Nolan qualche tempo fa.

Gli autori dello show a quanto pare avevano delle idee precise su come chiuderlo e dargli un finale all'altezza delle aspettative, finale che però a questo punto non potremo vedere, probabilmente per colpa degli ascolti in calo già a partire dalla terza stagione.

La mossa di HBO appare strana, considerando che solitamente produttori di questo tipo tendono a concludere le proprie serie in qualche modo per evitare di irritare i fan, trovando un accordo con gli autori qualora ci siano problemi che richiedano una chiusura anticipata.

"Durante le ultime quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno condotto gli spettatori in un'odissea pazzesca, alzando il livello a ogni passo", recita un comunicato di HBO. "Siamo davvero grati a loro, al nostro talentuoso cast, ai produttori e alla crew, nonché a tutti i nostri partner presso Kilter FIlms, Bad Robot e Warner Bros. Television."