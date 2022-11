Diablo 4, la data di uscita verrà annunciata ai The Game Awards?

La data di uscita di Diablo 4 verrà annunciata a breve, probabilmente durante i The Game Awards: lo ha anticipato il giornalista Jez Corden durante l'ultima puntata del suo podcast.

Stando ad alcuni rumor il mese scorso è iniziata la beta dell'endgame di Diablo 4, dunque un annuncio della data di lancio a dicembre sembrerebbe sensato. Corden ha aggiunto che il debutto del gioco potrebbe avvenire fra marzo e maggio 2023.

In realtà pare che il giornalista abbia anche accennato a un qualche problema con la data di uscita di Starfield, ma si è poi affrettato a chiarire che si tratta di voci talmente flebili da essere probabilmente infondate.

Annunciato con un trailer alla BlizzCon 2019, Diablo 4 ha avuto uno sviluppo abbastanza travagliato per via delle ben note problematiche emerse in casa Blizzard, che hanno determinato una serie di stravolgimenti dietro le quinte.