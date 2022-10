Diablo 4: la beta dell'endgame è iniziata, in base a quanto già trapelato

La beta dell'endgame di Diablo 4 è iniziata e attualmente in corso, in base a quel che sembra emergere da alcune informazioni trapelate in rete e probabilmente riservate, dimostrando come già ci sia un alto potenziale di leak in arrivo al riguardo.

Alcune testimonianze sono infatti comparse su Reddit, dove certi utenti hanno riferito di aver ricevuto le email di conferma per l'avvio del beta test, al momento senza riportare particolari informazioni.

Come riferito il mese scorso, la closed beta del fine gioco è riservata ad un numero chiuso di giocatori su PC e console, probabilmente indirizzata a giocatori piuttosto esperti o comunque portati al PvP e che si possano trovare a proprio agio nella fase di fine gioco.

La scelta di adottare una beta che mette in scena direttamente l'endgame è dovuta alla volontà di Blizzard di non rovinare la sorpresa sulla storia e sugli elementi centrali di Diablo IV, motivo per cui una fase di test tecnico come questa è stata spostata a quella che dovrebbe essere una parte finale del gioco.

A questa dovrebbe poi seguire anche un open beta, che tuttavia è in programma solo per i primi mesi del 2023. Per il momento abbiamo dunque solo alcune testimonianze di utenti che riferiscono di aver ricevuto l'invito per avviare la beta e bisogna considerare che questa comprende un accordo di non divulgazione. In effetti, probabilmente anche solo il fatto di aver comunicato la ricezione dell'email di conferma potrebbe essere considerato un'infrazione a tale accordo.

Visto l'avvio, è assai probabile che possano emergere dei leak anche da questa fase di beta test, come d'altra parte è successo anche poco fa con il leak di settembre da 40 minuti.