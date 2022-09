Diablo 4: l'open beta è in programma per i primi mesi del 2023

Gli sviluppatori di Blizzard hanno confermato che prima del debutto di Diablo 4 nei negozi hanno in programma di lanciare una open beta nei primi mesi del 2023 a cui potranno partecipare tutti i giocatori senza restrizioni di sorta.

Con un post pubblicato sul sito ufficiale di Diablo 4, ieri la compagnia di Irvine ha annunciato l'arrivo di una closed beta incentrata sull'endgame del gioco durante il corso dell'autunno. Si tratta dunque di una fase di testing a numero chiuso a cui solo una ristretta cerchia di giocatori riuscirà a partecipare.

La buona notizia è che nei primi mesi del prossimo anno ci sarà anche una beta aperta a tutti, quindi senza inviti o restrizioni di sorta.

"Se non dovessi ricevere un invito alla closed beta di Diablo IV entro il 18 novembre, vorrà dire che non avrai figurato tra i partecipanti. Non temere però, le fasi pubbliche di test inizieranno nei primi mesi del prossimo anno", recita il post.

Diablo 4

Diablo 4 è attualmente in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con il lancio previsto nel corso del 2023.

Nelle scorse settimane Blizzard ha parlato dei piani post-lancio, che includono un flusso costante di nuovi contenuti, alcuni completamente gratuiti, altri legati a battle pass e microtransazioni. In ogni caso Diablo 4 non avrà casse premio o elementi pay-to-win.