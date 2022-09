F1 22, un video ricapitola le migliori imprese di Francesco Serino

Si è corsa la tappa italiana del torneo di F1 22, una simpatica iniziativa organizzata da EA e Codemasters che ha riunito alcuni dei volti più noti di Twitch sullo stesso circuito del videogioco ufficiale della Formula 1, ovviamente virtuale. Multiplayer.it ha affidato le sue fortune al buon Francesco Serino: forse non il più veloce su pista, ma decisamente uno dei più divertenti da seguire. Nel video che potete trovare in testa a questa notizia potrete vedere un riassunto delle (dis)avventure vissute a bordo di un bolide da Formula 1. Piccolo spoiler, Francesco non è arrivato ultimo!

Quella di EA e Codemasters non è stata un'iniziativa solo italiana, ma diversi paesi hanno riunito i loro creator per scoprire chi è il più veloce a F1 22. L'Italia era la penultima tappa, dopo di noi si correrà in terra iberica. Oltre a Francesco Serino c'era un gruppo molto agguerrito di creator come BerriTV, Gabbo o ITermosifoni, che si sono sfidati per vincere la classifica finale di questo Creator Race-Off 2022. A vincere, però, è stato Queltaleale con ben 63 punti. Come è possibile vedere dalla classifica qua sotto l'unico a dargli filo da torcere è stato Rohn (a 60 punti); tutti gli altri sono arrivati dietro per distacco.

La classifica della Creator Race-off Italy di F1 22

Come possiamo vedere, però, il nostro prode Francesco non è arrivato ultimo e, anzi, ha fatto il doppio dei punti di Mollu e infinitamente meglio (se la matematica non ci inganna) di Midna, Kafkanya, Attrix e Poly. Ultimi i ragazzi di RoundTwo. A commentare la serata di gare e divertimento è stato ZonaRossaTV: qui potrete sentire il suo commento integrale della gara.

Che ne dite? Ci riteniamo soddisfatti o dobbiamo mettere sotto torchio il buon Francesco con F1 22 in modo che l'anno prossimo competa coi migliori?