PlayStation Plus Extra: Red Dead Redemption 2 lascia il catalogo, dopo WRC 10 e NBA 2K22

Con i nuovi arrivi nel catalogo di PlayStation Plus e Extra, per oggi, 20 settembre 2022, è prevista anche una defezione importante, ovvero Red Dead Redemption 2 che lascerà la libreria dei giochi disponibili liberamente per gli abbonati al servizio Sony.

Abbiamo visto che per oggi è previsto l'arrivo di ben 17 giochi all'interno dei cataloghi degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium, ma come accade solitamente con i servizi su sottoscrizione, a fronte di nuovi arrivi si registrano anche delle uscite di scena.

In questo caso si tratta di un singolo gioco, ma piuttosto pesante visto che si tratta di Red Dead Redemption 2.

Come sempre accade con i titoli Rockstar Games, il gioco in questione è rimasto disponibile nel servizio solo per qualche mese, in maniera simile a quanto è successo anche su Xbox Game Pass. Evidentemente, i giochi del team in questione continuano ad avere un mercato talmente attivo da spingere Take Two a mantenerli disponibili negli abbonamenti solo per brevi finestre temporali.

Red Dead Redemption 2 segue dunque le altre defezioni di settembre 2022 nel catalogo di PlayStation Plus Extra, che sono state rappresentate da WRC 10 e NBA 2K22, i quali hanno abbandonato il catalogo del servizio già a inizio settembre 2022. In ogni caso, non c'è tanto tempo per lamentarsi, visto che oltre alle nuove introduzioni avvenute oggi siamo già pronti per l'annuncio dei prossimi giochi gratis per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essentials, che arriverà con ogni probabilità il prossimo mercoledì 28 settembre 2022.