Gran Turismo 7: patch 1.25 in arrivo, trailer e quattro nuove auto svelate

Gran Turismo 7 sta per ricevere la nuova patch 1.25, che dovrebbe essere online per le ore 8:00 di domani mattina, 20 ottobre 2022, e protrerà con sé varie novità interessanti oltre a 4 nuove auto, come mostrato nel trailer dedicato.

Avevamo già visto che c'erano quattro auto misteriose in arrivo con il nuovo aggiornamento, ebbene queste sono state svelate nel dettaglio con la presentazione della patch 1.25 in arrivo domani mattina. Ecco di cosa si tratta:

Maserati Merak SS '80

Mazda Roadster NR-A (ND) '22

Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) '73

Nissan GT-R NISMO GT3 '18

Oltre alle nuove auto, con l'aggiornamento arriveranno anche due nuove ambientazioni per gli "Scapes" di Gran Turismo 7, dove poter esporre le proprie auto e dedicarsi a screenshot e contemplazioni estatiche. Gli scenari sono "Foglie Autunnali", tratto dalla valle di Nishiazuma in Giappone, e Whitby, zona costiera nella parte orientale dell'Inghilterra.

Queste sono le novità in termini di contenuti specifici, ma la patch 1.25 porterà con sé probabilmente anche nuovi aggiustamenti al gioco, tra bilanciamenti, correzioni di bug e forse anche nuove aggiunte in termini di opzioni ed eventi, dunque rimaniamo in attesa delle note complete dell'aggiornamento per saperne di più.