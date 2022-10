Gran Turismo 7: quattro nuove auto misteriose in arrivo la prossima settima con un update

Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 riceverà la prossima settimana un nuovo aggiornamento gratuito, che tra le altre cose includerà quattro auto ancora da svelare. La notizia è arrivata dal profilo Twitter di Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, che ha offerto degli indizi sulle nuove vetture.

Nell'immagine del post qui sotto sono raffigurate le silhouette delle quattro misteriose auto in arrivo con il prossimo update di Gran Turismo 7. Difficile dire con precisione di che bolidi si tratta, ma secondo Twinfinite potrebbero essere la Nissan Skyline 2000GT-R, la Maserati Merak SS, la NISMO GTR GT3 e la Mazda Roadster NB. Staremo a vedere.

L'aggiornamento come al solito dovrebbe essere accompagnato anche da una serie di modifiche e fix per problemi e più o meno noti, ma per saperne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali sulla data di uscita e le note della patch da parte di Polyphony Digital.

L'update di Gran Turismo 7 della prossima settimana segue la Patch 1.24 pubblicata a inizio ottobre che ha risolto un problema relativo a un crash che avveniva in alcuni eventi specifici, impedendo la progressione dei giocatori.