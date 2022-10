Splinter Cell remake: il game director ha lasciato Ubisoft

David Grivel, il game director dell'atteso remake di Splinter Cell, ha annunciato di aver lasciato Ubisoft, dopo undici anni di carriera presso la compagnia francese.

L'annuncio è arrivato tramite un post del profilo LinkedIn di Grivel, dove non ha spiegato i motivi del suo abbandono, limitandosi ad affermare che per lui era "tempo di imbarcarsi in una nuova avventura".

Grivel in passato ha lavorato a Ghost Recon Future Soldier con Ubisoft Paris. Successivamente si è spostato a Ubisoft Toronto dove ha contribuito alla realizzazione di Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, 5, 6 e, come detto in precedenza, è stato finora il game director del remake di Splinter Cell.

David Grivel è stato il game director del remake di Splinter Cell

Ubisoft ha annunciato di essere al lavoro su un remake di Splinter Cell lo scorso dicembre con un trailer. Questo rifacimento utilizzerà lo Snowdrop engine, il motore grafico utilizzato anche per The Division, Avatar: Frontiers of Pandora e il nuovo gioco di Star Wars di Ubisoft.

Stando alle informazioni provenienti da alcune offerte di lavoro del publisher francese, il remake non sarà una copia 1:1 dell'opera originale, ma ci saranno delle riscritture e degli aggiornamenti per adattarlo al pubblico moderno.