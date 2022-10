Dead Space remake: spuntano dei video con quasi 40 minuti di gameplay

Il canale YouTube Gameplay Place ha pubblicato oggi ben 4 video gameplay walkthrough del remake di Dead Space per un totale di 40 minuti di gioco, che potrete visualizzare nei player sottostanti.

I filmati, stando al noto insider Dusk Golem, provengono da una sessione di prova per la stampa a porte chiuse che si è svolta a inizio mese e che ovviamente non doveva finire in rete. Insomma il gestore del canale in qualche modo è entrato in possesso di questo materiale e ha deciso di renderlo pubblico. Di conseguenza, approfittatene finché potrete, in quanto i filmati potrebbero sparire da YouTube nel giro di poche ore.

In ogni caso questi circa 40 minuti di gameplay ci permettono di avere un più che corposo assaggio del remake di Dead Space e del comparto grafico ricostruito da zero dai ragazzi di Motive. In particolare le scene mostrate nei filmati provengono dalle fasi iniziali del gioco, che tuttavia includono comunque alcuni spoiler se non avete giocato l'originale.

Il remake di Dead Space sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima in cui parliamo della grafica e sonoro stellari, nonché delle sorprese, che vi aspettano in questo remake.