Bayonetta 3: Hideki Kamiya chiude l'account Twitter, dopo le accuse di Hellena Taylor

A quanto pare Hideki Kamiya, il vice presidente di Platinum Games e director di Bayonetta 3, ha deciso di cancellare o quantomeno disattivare temporaneamente il suo account Twitter, il tutto a poche ore dal caos mediatico generato dalle accuse della doppiatrice Hellena Taylor, che recentemente ha chiesto agli utenti in rete di boicottare il gioco.

Facciamo un breve riassunto per chi si fosse perso le ultime novità. A inizio ottobre è arrivata la notizia che Hellena Taylor non doppierà Cereza in Bayonetta 3, al suo posto ci sarà Jennifer Hale. Nella giornata di ieri la Taylor ha spiegato su Twitter i motivi dietro a questa scelta: la doppiatrice afferma che per il ruolo gli è stato proposto un compenso di soli 4.000 dollari, una cifra del tutto inadeguata a suo avviso, e che per questo motivo ha deciso di rifiutarlo.

L'attrice ha inoltre chiesto ai giocatori di boicottare Bayonetta 3 come gesto simbolico per sensibilizzare il pubblico sul tema dei collaboratori sottopagati nell'industria videoludica. La risposta di Hideki Kamiya sui social, noto per i suo commenti al vetriolo, non si è fatta attendere. Il game designer ha provato fondamentalmente a smentire l'attrice, affermando: "Mi rattrista molto vedere gente che non dice la verità. Questo è tutto quello che posso dire al momento".

Nella giornata di ieri l'account Twitter di Kamiya è stato temporaneamente sospeso dalla piattaforma. Non sono noti i motivi, ma la teoria più quotata è che il director abbia bloccato troppi account nel giro di poche ore (probabilmente utenti che chiedevano chiarimenti sulla situazione). Come segnalato da VGC, l'ultimo messaggio prima del provvedimento era un minaccioso "ti avevo avvertito...", supponiamo rivolto proprio a Hellena Taylor.

La sospensione non prevede la cancellazione dell'account, ma quest'ultimo non può pubblicare nuovi post fintanto che il provvedimento è in vigore. Tuttavia poche ore fa il profilo Twitter di Kamiya è scomparso dalla piattaforma, segno che il director di Bayonetta 3 ha deciso di disattivare temporaneamente o definitivamente il suo account.

Al momento dunque il profilo Twitter di Kamiya risulta inesistente. Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sulla vicenda.

Nel frattempo vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal 28 ottobre 2022. Se ancora non lo avete letto, ecco il nostro ultimo provato prima della recensione.