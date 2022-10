Netflix blocca la condivisione di account e password da inizio 2023

Netflix sembra voler fare sul serio con l'intenzione di bloccare la condivisione di account e password a partire da inizio 2023 con una manovra progressiva ma drastica, anche se i termini precisi di questa sono ancora da chiarire, consentendo tuttavia alcuni sistemi per consentire agli utenti un passaggio graduale alle nuove condizioni di abbonamento.

In una lettera inviata agli azionisti, Netflix ha annunciato, in sostanza, l'intenzione di attuare un nuovo metodo per monetizzare in qualche modo la condivisione degli account, con un ampliamento di questa iniziativa a partire da inizio 2023.

A partire anche dai feedback raccolti dagli utenti, saranno comunque concessi due sistemi per riorganizzare la propria sottoscrizione: uno che prevede la possibilità di trasferire il proprio profilo in un nuovo account, o la possibilità di creare sub-account a pagamento.

La questione è ancora da definire, soprattutto perché non di conosce ancora il prezzo di questa nuova organizzazione, ma le condizioni per effettuare il passaggio sarebbero fondamentalmente queste due:

Trasferimento del proprio profilo utente in un nuovo account, cosa che consentirebbe di mantenere le proprie liste, il proprio storico, le impostazioni e altro ma all'interno di una nuova sottoscrizione

utente in un nuovo account, cosa che consentirebbe di mantenere le proprie liste, il proprio storico, le impostazioni e altro ma all'interno di una nuova sottoscrizione Creazione di sub-account, per cui il proprietario dell'account principale continuerebbe a ricevere la fatturazione ma con la possibilità di condividere l'abbonamento con altri utenti, probabilmente con una sorta di sovrattassa

Delle due opzioni, la seconda sembra sostanzialmente riferirsi a una continuazione dello stato attuale, forse con alcune limitazioni nella gestione dei sub-account, tuttavia con un probabile aumento di prezzo, di cui però non ci sono ancora dettagli.

Restiamo in attesa di maggiori informazioni, considerando che questi cambiamenti dovrebbero iniziare a prendere piede dall'inizio del prossimo anno. Nel frattempo, ricordiamo anche il lancio dell'abbonamento Base con pubblicità a 5,49€.