Novembre è iniziato e i videogiocatori hanno di fronte a sé un intero mese di novità videoludiche. Prima dell'arrivo di nomi massicci come (per citarne uno a caso, eh) God of War Ragnarok che abbiamo da poco recensito, i giocatori vorranno finire gli ultimi giochi che hanno attivi oppure dedicarsi a qualcosa di rapido prima di passare a opere più massicce. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 5 novembre 2022?

Questa settimana abbiamo avuto la possibilità di giocare nuovi titoli come Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, un gioco manageriale a tema coltivazione che ci mette nei panni dei personaggi di Doraemon.

Se preferite qualcosa di più intimistico e votato agli enigmi, allora dovreste dare un'occhiata a How to Say Goodbye. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "How to Say Goodbye è un videogioco che parla di morte e accettazione con grande delicatezza e tatto, ma purtroppo fallisce nel costruire una urgenza narrativa e si arena su un finale insoddisfacente. Al contempo, possiamo dire che quello che conta davvero è il viaggio in un mondo composto da puzzle sempre impeccabili e coinvolgenti, con meccaniche semplici da apprendere, ma stimolanti sia per i grandi che per i più piccoli. Un gioco davvero per tutti, insomma, nonostante i temi trattati, capace di tenere incollati allo schermo per tutte le circa tre ore di durata e di rimanere nel cuore con il suo art style delizioso e curato."

How to Say Goodbye

Se preferite qualcosa di più orrifico, questa settimana è stato pubblicato l'interessante The Chant. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Chant è una discesa perturbante in altre dimensioni, giustamente separate dal nostro piano dell'esistenza; un'avventura a base di cultismo, natura, scienza prismatica, guru e meditazioni. Non è un videogioco che vuole davvero incutere paura, e anche i salti dalla sedia si contano sulle dita di una mano, ma nonostante questo una sottile angoscia comincerà molto presto a pervadervi. Sulla narrazione principale vi è poco da criticare, anche perché lo stesso argomento di partenza è non solo interessante, ma in parte anche originale."

"Diverse riserve potrebbero essere avanzate sul comparto tecnico, non propriamente brillante, soprattutto dal punto di vista delle animazioni dei personaggi, fin troppo carenti durante i dialoghi, e in generale poco soddisfacenti anche in tutti gli altri contesti; ma gli ambienti, complice il fascino generale e l'atmosfera, si salvano. Come survival horror, infine, The Chant brilla di rado di luce propria, ma le meccaniche proposte - la tripartizione tra Mente, Corpo e Spirito, nonché la possibilità di fabbricare e utilizzare oggetti improvvisati - sono coerenti con l'impostazione generale dell'intera esperienza. Se dobbiamo scegliere al posto vostro, vi consigliamo di provarlo. Soprattutto se i classici titoli horror non vi hanno mai davvero convinto."

Se invece volete un'avventura da condividere con amici e familiari, allora dovreste assolutamente dare un'occasione alla versione Switch di It Takes Two.

Le possibilità sono molte e certamente molti avranno un lungo backlog nel quale cercare qualche titolo da giocare. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?