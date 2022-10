My Hero Academia: il cosplay di Toga Himiko di lit.mira è in versione infermiera

My Hero Academia continua a essere uno dei manga e anime più apprezzati dagli appassionati e il merito è dell'enorme gruppo di personaggi che popolano gli archi narrativi della saga. Anche i cattivi sono amati dai fan e tra le varie spunta di certo anche Himiko Toga, la folle ma simpatica adolescente che fa parte dei "villain". Ora, lit.mira ci propone - in tempo per Halloween - un nuovo cosplay di Himiko Toga in versione infermiera.

Il potere di Himiko Toga è legato al sangue: bevendolo è in grado di assumere le sembianze della persona alla quale l'ha rubato. La ragazza è quindi ossessionata dal sangue e usa spesso siringhe per rubarlo. Non è quindi troppo strano vederla in versione infermiera.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da lit.mira? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?