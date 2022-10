Silent Hill f sarebbe Project Sakura, suggerisce The Snitch

Questa sera, come oramai saprete, andrà in onda un livestream dedicato a Silent Hill. Ufficialmente non sappiamo cosa sarà mostrato, ma tramite i metadati del video YouTube dello streaming ufficiale di Konami abbiamo scoperto alcuni dettagli. Tra i vari si cita un certo "Silent Hill f". Ora, secondo un suggerimento di The Snitch, si pensa che tale prodotto sia il vociferato Project Sakura.

Come vi abbiamo già indicato, alcuni indizi provenienti dalla diretta di Silent Hill ci hanno permesso di vedere una serie di nomi, come Silent Hill 2, Silent Hill Ascension e Silent Hill f. Quest'ultimo è certamente il più "strano", visto che il sottotitolo è solo una lettera. Non sappiamo se sia il nome effettivo del gioco, ma secondo The Snitch - come potete vedere nel tweet poco sotto - si tratterebbe di Project Sakura.

Tale conclusione deriva dal fatto che The Snitch ha condiviso un tweet che include solo la lettera f e due fiori rosa. Sakura è il fiore di ciliegio, famoso per il colore rosa nel momento della massima fioritura. Il riferimento di The Snitch è quindi abbastanza diretto.

Project Sakura dovrebbe essere una sorta di demo o prologo di un nuovo capitolo di Silent Hill. Dovrebbe essere un'esclusiva PlayStation, in modo simile a P.T.: ovviamente la speranza è che questa volta tutto vada per il verso giusto. Secondo alcuni vecchi rumor, tale demo sarebbe dovuta essere pronta per la fine del 2021, ma è stata rimandata.

Considerando che siamo vicini ad Halloween, la pubblicazione di una demo/prologo per un nuovo Silent Hill sembra essere più che credibile. Manca poco: questa sera potrete seguire l'evento (con Multiplayer.it su Twitch, chiaramente) e scoprire tutto in prima persona.