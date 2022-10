Avowed: prima immagine del gioco emerge online, per un errore di Jez Corden

Jez Corden ha pubblicato, probabilmente per errore, quella che dovrebbe essere in assoluto la prima immagine di gioco effettiva di Avowed, il nuovo gioco di ruolo fantasy in prima persona in sviluppo presso Obsidian Entertainment. Vediamola:

Corden ha in realtà messo su Twitter una versione molto piccola dell'immagine, cancellandola subito. Comunque sia, come accade praticamente sempre in questi casi, la rete non perdona e qualcuno ha preso l'immagine e l'ha allargata, per mostrarla meglio. Rimane poco definita in generale, ma è comunque comprensibile e mostra il protagonista mentre esegue un incantesimo.

Corden è noto per i suoi contatti all'interno di Obsidian, che lo hanno portato ad anticipare informazioni su molti dei progetti sviluppati dallo studio di Xbox, non per ultimo l'imminente Pentiment. L'immagine di Avowed è stata pubblicata in concomitanza ad alcune informazioni inedite, che in un certo senso ne confermano la bontà.

Ovviamente non prendetela per uno specchio fedele della qualità finale del gioco, anche perché è uno screenshot in bassa definizione allargato, ma solo come un primo assaggio del gioco, in attesa di vedere qualcosa di più.