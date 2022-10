Avowed "impressionerà le persone" e cambiare alcuni sviluppatori ha aiutato, per Jez Corden

Jez Corden, giornalista di Windows Central, afferma che le persone rimarranno impressionate da Avowed, il gioco di ruolo d'azione in prima persona di Obsidian in sviluppo per PC e Xbox Series X|S. Inoltre, afferma che il cambio di dipendenti al lavoro sul progetto è stata una cosa buona.

Precisamente, Corden scrive su Twitter: "Hanno cambiato una parte del team e i creative director, ma il risultato è stato un miglior ritmo di lavoro e una visione migliore. La prima versione di presentazione sotto la nuova direzione è stata realizzata molto più velocemente. La direzione del gioco è cambiata in un buon modo, a mio parere, ne parlerà un giorno".

Corden per il momento non condividerà altre informazioni, probabilmente perché sono troppo recenti e potrebbero anche mettere a rischio le sue fonti. In futuro, pare, parlerà di quanto è successo nel team di Avowed in modo più approfondito e in che modo questo ha permesso al team di avere una visione più chiara dello sviluppo del gioco.

Di norma, un cambio dei game director e di almeno una parte del team di sviluppo non è una cosa positiva, visto che sott'intende che i lavoro del gioco non stiano proseguendo nel modo corretto. Nel caso di Avowed, però, pare che i cambiamenti siano stati positivi. Ovviamente per ora sono solo rumor, non informazioni ufficiali.

Lo sviluppo del gioco è sicuramente ancora lungo e non possiamo aspettarci un'uscita a breve termine. Anche per questo, è possibile che quanto di buon realizzato dopo il cambio di team non abbia in realtà risultati, oppure che al contrario tutto vada ancora meglio del previsto e che Avowed sia il più grande gioco di sempre. In ogni caso, possiamo solo attendere.