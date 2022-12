Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman, cambiamento di piani ufficializzato

Due mesi fa Henry Cavill ha annunciato al mondo che sarebbe ritornato nei panni di Superman, all'interno dell'universo cinematografico DC. Ora, però, non è più così. L'attore ha svelato che la compagnia non ha più intenzione di dare spazio al suo Superman.

L'informazione è stata condivisa da Henry Cavill tramite Instagram, dove ha scritto: "Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran e ho tristi notizie per tutti. A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman. [Tutto questo avviene] dopo che mi era stato detto dallo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione; questa notizia non è facile da dare, ma così è la vita. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo la migliore fortuna e tutta la felicità del mondo."

"Per coloro che sono stati al mio fianco per anni... possiamo essere tristi per un po', ma poi dobbiamo ricordarci che Superman è sempre in circolazione. Tutto quello che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ha creato per noi sono ancora qui! Il mio turno di indossare il mantello è finito, ma ciò che Superman significa non avrà mai fine. È stato un viaggio divertente insieme a tutti voi, con i suoi alti e i bassi."

Questa informazione era già emersa tramite alcuni rumor che erano stati commentati da James Gunn stesso. Ora, però, abbiamo la conferma definitiva di quanto sta accadendo.