The Last of Us: annunciato il podcast ufficiale che analizza le scelte creative della serie TV

HBO Max ha annunciato che è in lavorazione un podcast ufficiale per la serie TV di The Last of Us realizzata da HBO. Il podcast sarà condotto da Troy Baker, il doppiatore inglese di Joel Miller nei videogiochi originali, e avrà come ospiti i creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann.

Secondo il post sul blog ufficiale, il podcast offrirà un'analisi approfondita dell'attesissimo adattamento e un "approfondimento scena per scena di ogni episodio". Craig Mazin, che ritiene che la storia del gioco sia la migliore mai raccontata in un videogioco, analizzerà le scene insieme a Neil Druckmann, lo scrittore e il regista della serie di videogiochi acclamata dalla critica.

Vale la pena notare che questa non è la prima incursione di Baker e Druckmann nel mondo dei podcast. Il duo ha anche pubblicato una serie di podcast con la co-sceneggiatrice Hally Gross e le star Ashley Johnson, Troy Baker e Laura Bailey nel 2020. Sebbene quella serie era incentrata principalmente su The Last of Us Part I e sul processo di sviluppo del sequel, l'imminente podcast si concentrerà soprattutto sulle scelte cinematografiche alla base dell'adattamento televisivo e sui motivi che hanno spinto i creatori dello show a prendere determinate decisioni durante lo sviluppo.

Al momento non si sa se il programma vedrà la partecipazione delle star dello show, come Bella Ramsey, Pedro Pascall o Anna Torv. Ma offrirà un approfondimento sulla prima stagione, composta da 10 episodi. La data esatta della prima puntata del podcast non è ancora stata confermata.

L'adattamento di The Last of Us della HBO sarà disponibile il 15 gennaio 2023 sull'app HBO Max. In Italia sarà distribuito tramite Sky.

Recentemente abbiamo anche scoperto che una critica ha detto la propria dopo aver visto la serie di The Last of Us: ecco la sua reazione.