The Last Of Us, la serie TV: una critica ha detto la propria dopo averla vista, la sua reazione

È arrivata la prima reazione all'adattamento televisivo di The Last of Us. La critica televisiva di Vulture - Roxana Hadadi - ha twittato le sue brevi considerazioni sulla serie TV di Sony PlayStation: sulla base di quanto detto, le è piaciuto molto.

In un tweet che è poi stato cancellato per motivi non meglio precisati, Hadadi avrebbe dichiarato secondo la fonte che: "Ci sono voluti cinque minuti perché The Last of Us mi conquistasse completamente".

Un tweet successivo, ancora disponibile al momento della scrittura, descriveva la serie come dotata di una "fortissima energia in stile Blade II". Precisamente, Hadadi ha scritto: "Sto ridendo di gioia e sono sopraffatta dall'emozione".

The Last of Us è la prima serie televisiva di PlayStation Productions, uno studio creato da Sony Interactive Entertainment per adattare le sue proprietà videoludiche per il cinema e la TV.

Co-sceneggiata e prodotta esecutivamente dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e dal vicepresidente di Naughty Dog Neil Druckmann, la serie TV coprirà gli eventi del primo gioco.

Pedro Pascal e Bella Ramsey interpretano i protagonisti dello show, Joel ed Ellie. Nico Parker (Dumbo), figlia dell'attrice Thandie Newton, interpreta la figlia di Joel, Sarah, mentre Gabriel Luna (Agents of Shield) è il fratello di Joel, Tommy.

Parlando sempre di The Last of Us, vi ricordiamo che è disponibile il trailer di Sky con i sottotitoli in italiano.