Watch Dogs: Legion aperta la pagina Steam con data di uscita ufficiale

Confermando le indiscrezioni dei scorsi giorni, ora la pagina Steam di Watch Dogs: Legion è attiva, il che conferma il debutto del gioco sullo store di Valve. Disattese invece le aspettative sulla data di uscita: sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2023 e dunque non rientra tra le offerte attualmente in corso per il franchise Ubisoft.

In precedenza infatti degli indizi suggerivano una pubblicazione praticamente imminente, persino prima di quella di Immortals: Fenyx Rising già confermata per il 15 dicembre 2022, per includere il gioco tra le promozioni sulla serie Watch Dogs. In fondo la stessa cosa era accaduta anche con Assassin's Creed Valhalla, che era stato lanciato su Steam subito in offerta.

Watch Dogs: Legion

Watch Dogs Legion dunque è l'ennesimo gioco che segna il ritorno di Ubisoft su Steam, come confermato il mese scorso da un portavoce della compagnia.

È chiaro che, oltre a sfruttare l'ecosistema di Ubisoft Connect, la compagnia francese non vuole assolutamente privarsi della possibilità di affacciarsi allo store PC più grande in assoluto e per questo che sono stati resi disponibili o verranno pubblicati a breve sullo store di Valve i giochi di Assassin's Creed, Anno 1800 e Roller Champions. Quest'ultimo tra l'altro debutta su Steam proprio oggi, martedì 13 dicembre 2022.