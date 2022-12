Studio Ghibli: data di uscita in Giappone del nuovo film di Hayao Miyazaki, pubblicato un artwork

Kimitachi ha Dou Ikiru ka? - che può essere tradotto in "E voi come vivrete?" - è il nuovo film di Hayao Miyazaki e lo Studio Ghili e ha ora una data di uscita giapponese: 14 luglio 2023. Il team ha anche pubblicato un artwork, che potete trovare poco sotto.

Kimitachi ha Dou Ikiru ka? è un romanzo giapponese del 1937 scritto da Genzaburo Yoshino. Il libro ha poi ottenuto un adattamento in formato manga nel 2017 da parte di Shoichi Haga. Si tratta di una storia di formazione ambientata nel Giappone pre-Seconda Guerra Mondiale. Il titolo del romanzo, in italiano, è stato tradotto "E voi come vivrete?" (traduzione di Silvia Ricci Nakashima, collana Novel, Kappalab Editore, 2019). Non è detto che, in caso il film dello Studio Ghibli arrivi in Italia, il nome sia lo stesso del romanzo.

Il film dello Studio Ghibli differirà però dal romanzo in quanto sarà un'avventura d'azione fantasy. Miyazaki è regista, sceneggiatore ed è accreditato per la "creazione originale" dell'opera. Questo nuovo lungometraggio è il primo di Hayao Miyazaki sin da Si Alza il Vento, pubblicato nel luglio 2013. Nel mezzo aveva realizzato solo corti e altri contenuti, alcuni esclusivi per il museo dello Studio Ghibli.

L'artwork condiviso tramite Twitter mostra un volatile e non ci dice molto sulla pellicola. Si tratta del primissimo contenuto condiviso sul nuovo film dello Studio Ghibli e Miyazaki. La scritta in giapponese recita semplicemente: "Un film di Hayao Miyazaki: E voi come vivrete?"

