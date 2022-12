The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di suzumesuz_ in costume nero si gode il sole

Il mondo del cosplay è mutevole e i personaggi di punta cambiano continuamente, ma ce ne sono alcuni che non escono mai dal cuore dei creator. Uno dei questi è per certo Elizabeth da The Seven Deadly Sins. Ora, possiamo ad esempio ammirare il cosplay di Elizabeth realizzato da suzumesuz_.

suzumesuz_ ci propone Elizabeth nella versione con costume nero. La ragazza si gode il sole insieme a un peluche di Hawk, un altro personaggio della serie che ha la forma di un maialino rosa. Il cosplay è molto semplice, ma ben realizzato e infonde un senso di calma e pace nello spettatore.

Se siete fan dei cosplay, allora dovreste vedere il cosplay di Elizabeth di ambi_bambi si confronta con questo artwork. Ecco poi anche il cosplay di Elizabeth di haleycosplay propone l'amato costume nero. Chiudiamo i suggerimenti con il cosplay di Elizabeth di whitespring mostra il costume nero con una modifica.

Diteci, cosa ne pensate di questo cosplay di Elizabeth realizzato da suzumesuz_? Il personaggio di The Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?