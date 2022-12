Genshin Impact, l'italiano e il futuro del GdR gacha di miHoYo

Per questo motivo abbiamo intervistato il team di miHoYo per parlare di Genshin Impact , del futuro del gioco e soprattutto dell'adattamento in italiano, finalmente disponibile per tutti.

Merito di una formula, quella dei giochi di ruolo gacha, che per sua natura attrae e tiene incollati i giocatori, ma anche di miHoYo , lo studio cinese dietro il progetto, che continua a sfornare aggiornamenti su aggiornamenti, mirati non solo ad ampliare il numero di personaggi e gli elementi di gioco acquistabili, ma anche a migliorare la qualità della vita e le funzionalità di gioco.

Ogni nazione a Teyvat ha la sua architettura distintiva o anche una miscela di stili riconoscibili. L'architettura italiana vi ha ispirato in qualche modo? In caso contrario, prenderete in considerazione la possibilità di implementarla in futuro? In generale, oltre a quelli sopra citati, ci sono altri aspetti della cultura italiana che vi hanno ispirato in qualche modo?

La cultura e la storia italiana hanno avuto una profonda influenza nello sviluppo della civiltà umana. I Messaggeri dei Fatui sono un tassello importante sullo sviluppo della storia. Per evitare spoiler, risponderemo a questa domanda in futuro.

Personalmente adoro il modo in cui avete reinterpretato le maschere di carnevale, inserendole nel gioco attraverso gli Harbinger. Potete dirci di più sul processo creativo? Perché li avete scelti? E qual è il vostro preferito? Il mio è Pierro, il suo design è fantastico! Ma non è stata una scelta facile, sono tutti ben realizzati.

La cultura e la cucina italiana hanno avuto una significativa influenza nell'arte culinaria contemporanea e la cucina italiana e quella di sua ispirazione sono rinomate in tutto il mondo. Il fascino che ne deriva ha già oltrepassato il confine tra realtà e fantasia. Continuate a seguirci per scoprire i nuovi piatti che saranno disponibili nel gioco.

L'Italia è rappresentata nel gioco (anche ma non solo) attraverso cibi come Pizza e Flaming Red Bolognese. Aggiungerete altri piatti italiani in futuro? Inoltre, quali sono i vostri piatti italiani preferiti, se ne avete?

Prima di tutto, vorremo ringraziare tutti i giocatori di lingua italiana per l'attenzione e il sostegno che ci dimostrano da tempo! Abbiamo visto un grosso numero di utenti che giocano a Genshin Impact sin dagli inizi. Tra le community che non hanno ancora ricevuto una localizzazione nella loro lingua, quella italiana è sicuramente una delle più grandi e dinamiche. Con l'aggiunta dei testi in italiano, speriamo che un maggior numero di giocatori possa immergersi in questo vasto mondo fantasy ed esplorarlo nella propria lingua di appartenenza.

Il futuro di Genshin Impact

Alcuni personaggi del cast di Genshin Impact

A parte gli eventi speciali (ad esempio quello estivo), vedremo più capitoli dedicati ai personaggi 4* o capitoli nuovi di per sé? Oppure gli appuntamenti hanno sostituito le loro missioni?

Le 4 stelle o le 5 stelle non sono un fattore decisivo per la presenza dei personaggi nella trama, ma piuttosto lo consideriamo da un punto di vista più esteso, come la personalità del personaggio, il background, il luogo in cui si svolge la storia, ecc.

In quanto creatori di contenuti, ogni singolo personaggio viene creato con amore e dedizione. La sua esistenza è strettamente legata al passato, presente e futuro di Teyvat. Ci sono personaggi che hanno già influenzato in maniera significativa la trama di gioco passata e attuale. Alcuni vengono presentati dopo le missioni principali e altri ancora influenzeranno il futuro. La trama delle missioni dell'Archon, degli Interludi, degli eventi e degli incontri sono tutti approcci ugualmente importanti per presentare un mondo di Teyvat ricco e in evoluzione. Nuovi personaggi avranno modo di mettersi in mostra in futuro.

Avete mai considerato una Modalità Cinema o qualcosa di simile, in cui i giocatori possono rivedere, se non tutti, almeno i filmati più significativi del gioco? Ci sono tanti momenti meritevoli ma l'unico modo per rivederli è cercarli su internet.

È una questione su cui continuiamo a riflettere. Condivideremo maggiori dettagli quando avremo fatto ulteriori progressi.

Parliamo di qualcosa che i giocatori di Genshin trovano un po' pesante: la ricerca di artefatti e set per la build dei personaggi. L'introduzione dell'alchimia è stato un grande passo avanti poiché i giocatori possono usare artefatti di scarto per creare alcuni dei set desiderati. Tuttavia, una cosa è avere un pezzo di un set, un'altra è avere le statistiche (principali e secondarie) giuste. Sappiamo che il grinding gioca un ruolo importante nella vita quotidiana di Teyvat ma a volte può essere... pesante o addirittura frustrante. Ci sarà qualche implementazione all'alchimia che consentirà ai giocatori di gestire - non tutte ma forse una - statistica per avvicinarsi agli artefatti che stanno cercando disperatamente di ottenere?

Al momento non è nei nostri piani. Ma continueremo ad ascoltare i feedback dei giocatori e a valutarli con attenzione.