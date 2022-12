Assassin's Creed Valhalla disponibile da oggi su Steam, in offerta

Assassin's Creed Valhalla è disponibile a partire da oggi, 6 dicembre, anche su Steam. Per l'occasione Ubisoft ha pensato bene di mettere il gioco in offerta: è possibile acquistarlo per soli 19,80€, risparmiando dunque il 67%.

Preceduto di qualche giorno dalla patch 1.62 con L'Ultimo Capitolo, il lancio dell'imponente episodio della serie Assassin's Creed sulla piattaforma Valve segna ufficialmente il ritorno della casa francese sullo store, dopo l'addio di alcuni anni fa.

Valhalla racconta la storia di Eivor, indomito guerriero vichingo del Clan del Corvo che decide di seguire l'amico Sigurd e guidare la sua gente in un viaggio che li condurrà dalla Norvegia all'Inghilterra, sullo sfondo degli eventi del IX secolo.

Capitolo conclusivo della "trilogia dell'antichità" che Ubisoft ha dedicato al personaggio di Layla Hassan, il gioco riprende le meccaniche action RPG introdotte con Origins e Odyssey per portarle a un livello successivo, mettendoci a disposizione un'enorme mappa da esplorare liberamente.

Per saperne di più, naturalmente, date un'occhiata alla nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.