Pokémon Scarlatto e Violetto: dettagli sui Pokémon Leggendari Koraidon e Miraidon

The Pokémon Company e Nintendo hanno svelato oggi vari dettagli sui Pokémon leggendari che si trovano all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto, riferendo varie caratteristiche delle due importanti creature che si trovano al termine delle nuove avventure nella regione di Paldea: vediamo dunque le caratteristiche di Koraidon e Miraidon.

Si tratta di informazioni contenute già all'interno del gioco, ma che potrebbero rappresentare degli spoiler per chi non ci ha giocato o non si è voluto informare in anticipo. Se non volete anticipazioni, dunque, evitate di continuare a leggere.

Koraidon (Pokémon Scarlatto), riporta il comunicato, è consapevole del proprio potere smisurato e si comporta come se non si sentisse mai minacciato dagli avversari.

Pokémon Scarlatto e Violetto, ecco Koraidon e Miraidon

Non si fida degli esseri umani ma, vista la sua indole curiosa e volubile, a volte gioca insieme a loro. In Foggia Integrale, Koraidon usa l'incredibile forza delle sue zampe per spiccare salti di oltre 20 metri. Quando discende, può sfruttare la propria velocità e il proprio peso per sferrare calci devastanti o colpire un avversario con tutto il corpo.

L'abilità speciale di Koraidon è Ritmo d'Oricalco, introdotta per la prima volta in Scarlatto e Violetto. Quando Koraidon entra in campo, la luce solare diventa intensa. Con la luce solare intensa, l'Attacco di Koraidon aumenta.

La nuova mossa è Turboschianto, una mossa fisica di tipo Lotta che Koraidon può imparare: saltando molto in alto, si tuffa poi roteando rapidamente verso l'avversario e si schianta su di esso, causando un'enorme esplosione. La potenza della mossa aumenta se questa è superefficace sul bersaglio.



Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Lotta/Drago

Altezza: 2,5 m

Peso: 303,0 kg

Abilità: Ritmo d'Oricalco

Miraidon (Pokémon Violetto) sembra abituato agli esseri umani, ma in realtà usa i suoi poteri di osservazione e intuizione per percepire il carattere di una persona e scegliere bene con chi relazionarsi. Ha un'indole calma e serena. I cambi di espressione di Miraidon sono quasi impercettibili e le differenze si notano solo nella forma e nel colore dei suoi occhi. Probabilmente, la natura robotica delle sue espressioni facciali rende difficile cogliere le sfumature dei suoi sentimenti.

Quando è in Assetto Completo, Miraidon levita a mezz'aria, mantenendo una posizione vantaggiosa rispetto agli avversari a terra. Gli attacchi che sferra con artigli e zanne sono elettrificati e, quando Miraidon sbatte la coda, può usare l'energia generata negli organi interni per sconfiggere anche i nemici più robusti in un colpo solo.

L'abilità di Miraidon è Motore Adronico, che fa la sua prima comparsa in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Quando Miraidon entra in campo, il terreno entra nello stato di Campo Elettrico. In presenza di Campo Elettrico, l'Attacco Speciale di Miraidon aumenta.

La nuova mossa è Fulmiscatto, una mossa speciale di tipo Elettro che Miraidon può imparare. Miraidon rotea e scatta in avanti come una saetta, per poi colpire l'avversario con una forte scossa elettrica. La potenza della mossa aumenta se questa è superefficace sul bersaglio.