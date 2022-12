Scorn: patch 1.2.1.0 disponibile, con supporto a FSR 2.1

Ebb Software ha pubblicato la patch 1.2.1.0 di Scorn, che tra le varie novità introduce il supporto per la tecnologia di upscaling FSR 2.1 di AMD. Insomma, la particolarissima avventura in prima persona, che sembra uscita da un incubo di H. R. Giger, diventa ancora più performante.

Per il resto la patch è sostanzialmente mirata a migliorare la qualità della vita degli utenti, sistemando alcuni dei bug residui, come quello respawn dei PNG dopo aver caricato la partita o quello che vedeva il protagonista incastrarsi nell'Atto 5.

Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Scorn, in cui abbiamo scritto:

Scorn offre un'esperienza visiva angosciante e rivoltante che deve molto all'opera di Giger, Barker e Cronenberg. Un viaggio nell'orrore, come abbiamo scritto in apertura, che ci porterà a esplorare un'ambientazione in cui carne, sangue, pelle e metallo si fondono in maniera straziante, incurante del dolore arrecato alle patetiche creature che abitano questo mondo sconosciuto, fra cui il personaggio che controlliamo. Spietato anche nelle meccaniche, il gioco richiede un po' di impegno e in alcuni frangenti risulta inevitabilmente frustrante. I puzzle lo agghindano quanto basta per renderlo qualcosa di diverso da un walking simulator, ma i combattimenti spezzano l'incantesimo e mettono in mostra un'ingenuità produttiva che in tutti gli altri comparti gli autori sono stati molto bravi a mascherare.