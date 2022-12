GRIS, data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S per il gioiellino di Nomada Studio

GRIS ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S: la nuova edizione del gioiellino firmato Nomada Studio sarà disponibile in formato digitale via PlayStation Store e Xbox Store a partire dal 13 dicembre, ha annunciato Devolver Digital.

Capace di totalizzare vendite per oltre un milione di copie, GRIS racconta la storia di una ragazza alle prese con un trauma con cui dovrà imparare a convivere, nell'ambito di un percorso che viene percepito come un viaggio in un mondo misterioso.

Il gioco includerà su PlayStation 5 e Xbox Series X una risoluzione a 4K e una modalità a 120 fps che andrà a esaltare ulteriormente la fluidità di un gameplay pensato per essere rilassante e fondamentalmente privo di una vera e propria sfida.

"Per essere apprezzato davvero, GRIS chiede al giocatore di spogliarsi di sovrastrutture e aspettative create dal mercato, così da potersi immergersi in un'esperienza che vive d'altro rispetto a quelli che sono i canoni di un genere, quello dei platform game, che in questo caso possiamo considerare come una specie di incidente di percorso", ha scritto il nostro Simone Tagliaferri nella recensione di GRIS.