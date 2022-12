Hogwarts Legacy: video diario sulla composizione della colonna sonora

Warner Bros. e Avalanche Software hanno pubblicato un nuovo video diario incentrato sulla composizione della colonna sonora di Hogwarts Legacy, con interventi da parte degli autori e dei musicisti che hanno preso parte alla lavorazione di questa importante sezione del gioco.

In particolare, il compositore Peter Murray ha parlato di come il team abbia cercato di bilanciare i nuovi brani originali con la musica ormai classica dei film, mentre il compositore J. Scott Rakozy ha riferito, nel video visibile qui sotto, alcune caratteristiche della sua particolare visione alla base della musica scritta.

Tutto questo viene inserito in un nuovo montaggio che parte dal video sulla colonna sonora di Hogwarts Legacy già distribuito ieri, andandone ad arricchire la panoramica.

Per poter ottenere le sonorità richieste, che hanno a che fare con l'antichità e la volontà delle fiabe classiche del passato, i musicisti si sono dovuti confrontare anche con alcuni strumenti particolari, come il "Thunder sheet", che a quanto pare è una sorta di foglio di metallo in grado di effettuare un suono particolare. Un altro strumento bizzarro utilizzato è il "waterphone" e sono tutti elementi ricercati per costruire uno stile particolare.

"Dal momento che la musica conta in ogni momento del gioco, i compositori sono stati sfidati a trovare il giusto bilanciamento tra i lati più oscuri del gioco e i suoni lenti ed emozionali, per cercare di accompagnare nel migliore dei moti l'esperienza complessiva". La musica è stata trattata come un elemento di grande importanza per dare una giusta caratterizzazione al gioco, cosa visibile chiaramente anche in questo nuovo video.