Hogwarts Legacy: un video presenta il tema musicale Overture to the Unwritten e sequenze di gioco

Pochi minuti fa il canale YouTube ufficiale di Hogwarts Legacy ha pubblicato un video in cui un'orchestra di 54 persone esegue il tema "Overture to the Unwritten", mentre sullo sfondo è possibile ammirare alcune sequenze di gameplay inedite. Trovate il filmato nel player sottostante.

"Overture to the Unwritten" è eseguita da musicisti locali dello Utaha, lo stato di origine di Avalanche Software, inclusi membri del coro e dell'orchestra dell'Università BYU, la Salt Lake Symphony Orchestra e con artisti famosi come Nicole Pinnell, Nicole Klossner, Ryan Shupe, Abe Kaelin, Bart Olson, John Knudsen e Dune Moss.

Proiettate sulle sfondo dell'orchestra e intrecciate con il video possiamo vedere anche delle sequenze di gameplay ambientate nel castello di Howgwarts e le aree circostanti, come il villaggio di Hogsmeade.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 10 febbraio 2023, con a seguire la versione Nintendo Switch. Di recente abbiamo fatto la conoscenza con la professoressa Mirabel Garlick di Erbologia.